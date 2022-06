Touringcar uit Raalte vliegt tijdens schoolreisje spontaan in brand: alle twintig kinderen ongedeerd

ProRail: ‘Boeren hebben wel een punt, de diesel­trein moet verdwijnen’

LIEVELDE - Hoewel ProRail en Arriva nog altijd niet achter de actie van de boeren staan om in Lievelde twee treinen te blokkeren, steken ze tegelijkertijd ook de hand in eigen boezem. ,,Een dieseltrein is inderdaad niet meer wenselijk, daarom kijken we naar alternatieven”, zegt een woordvoerder van ProRail.

18:21