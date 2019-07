Tourkoorts stijgt in dorpskroeg van Mariënvelde

MARIENVELDE - De Tour de France gaat de beslissende laatste week in en daarmee neemt ook de spanning in de Tour de Mariënvelde toe. Een verslag vanuit café Heutinck.

Er bungelt een ouderwetse hanglamp, precies voor het grote scherm waarop de Tour de France te zien is. Daar weet Henri Weikamp - wielerliefhebber en tourpoolorganisator - wel raad mee. Hij klimt bovenop de tafel en even later is er vanuit heel café Heutinck perfect zicht op de beelden vanuit Frankrijk.

Niet dat het hier deze zaterdagmiddag druk wordt. Als Steven Kruijswijk en consorten aan het eind van de middag de mythische Tourmalet beklimmen, is het aantal bezoekers in het café op één hand te tellen. Toch vormt deze dorpskroeg het kloppend hart van de Tour de Mariënvelde, de tourpool waaraan dit jaar 3546 mensen meedoen.

‘3.000 vaste klanten’

Ze komen overal vandaan. 408 deelnemers uit Lichtenvoorde, 325 uit Aalten, 149 uit Winterswijk en 104 uit Doetinchem, maar ook 27 uit Amsterdam en zelfs eentje uit Antwerpen. Het gros ervan heeft het authentieke café in Mariënvelde nog nooit van binnen gezien, want de inschrijving gaat veelal via internet. Dat was bij de eerste editie in 1984 wel anders. 27 wielerliefhebbers vulden toen in het café een papieren deelnameformulier in. De tourpool groeide en groeide. ,,We hebben nu zo’n 3.000 vaste klanten”, zegt kroegbaas en medeorganisator Henny Heutinck.

Volledig scherm © theo kock persfotografie Als het over trouwe deelnemers gaat, dan gaat het over de drie Enschedeërs, die jaarlijks op de fiets hun lijsten komen inleveren. Over een man uit Zoetermeer, die zijn opgave altijd telefonisch doet en daarbij steevast om tips vraagt. En over een snackbarhouder uit Dieren, die zijn ploeg ‘Elli Fricandelli’ noemt.

Eén druk op de knop

Boven de bar hangen de namen van alle renners, uitgeprint op geel papier. Wie uitvalt, krijgt een rode stip achter zijn naam. Aan het bijhouden van de klassementen hoeven de mannen vrijwel niets te doen. Alles gaat digitaal. ,,Vroeger was het wachten op Teletekst”, blikt Weikamp terug. ,,Dat had niet iedereen. Ik fietste dan naar mijn oom - twee kilometer verderop - om de uitslag op te halen. Daarna moesten we alles nog invoeren.”

Nu is het na de binnenkomst van de laatste renner een kwestie van een druk op de knop. In dit geval rolt er een klassement uit waarin Frank Harbers uit Groenlo aan de leiding gaat. De prijzen worden echter pas over een week verdeeld, want ook in de Tour de Mariënvelde geldt: Parijs is nog ver.