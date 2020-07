Tractor met volle mesttank kantelt en landt ondersteboven in Aalten

Roels rijwielmu­se­um redt fietsen van ondergang: ‘Tandwiel met naam Gazelle eruit gefreesd: kunst’

15:41 WINTERSWIJK - Roel Bomers uit Winterswijk is gek van oude fietsen, in het bijzonder die van Gazelle. In zijn museum staan zestig rijwielen van rond een eeuw oud. Afgeragd of niet, hij redt ze met liefde van de ondergang.