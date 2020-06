Tractor valt om bij boerderij in Zelhem: drie personen zwaargewond

660 zonnepane­len op dak Slagman Groep in Doetinchem

17:05 DOETINCHEM - Metaalbedrijf Slagman Groep in Doetinchem heeft de afgelopen maand een dak met 660 zonnepanelen in gebruik genomen. Daarmee is het bedrijf op industrieterrein Keppelsweg het 25ste bedrijf (of instelling) met een zonnedak met meer dan 350 panelen.