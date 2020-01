Tradities? Hoogste tijd om de uitwas van het vuurwerk af te danken

En hoe het zo gekomen is. Voor het nieuwe jaar nemen wij ons van alles voor - en kijken daarbij stiekem al vast naar een toekomstbeeld dat vele jaren verder gaat.



Ik begin deze column te schrijven op de ochtend van oudejaarsdag 2019. Ik weet nog niet wat u als lezer nu, op 2 januari 2020, wel weet, namelijk hoe de jaarwisseling is verlopen. Ik heb wel een vermoeden: 'opnieuw relatief rustig'. Met die woordkeuze raken we gewend aan het excessieve geweld dat de laatste decennia over de jaarwisseling is uitgestort. Die formulering deed ons vorig jaar de schouders ophalen over de vier doden die er toen vielen.



Hoe lang denken wij dit nog vol te houden? Nergens gaat het zo verkeerd als in Nederland. En ja hoor, gelukkig is het in de Achterhoek 'relatief rustig'. Maar de 'traditionele oorlog' - termen van een Duindorper - uit het Haagse kan zomaar overslaan. En ook hier kan je buurman voor 3000 euro aan vuurwerk in zijn bijkeukentje hebben opgeslagen waardoor je huis met een doffe knal de mistige oudejaarslucht in kan vliegen. Geheel in harmonie met onze cultuur en tradities, dat dan weer wel.



Ik hecht aan tradities, maar heb inmiddels leeftijd genoeg om te beseffen dat de schoonheid van die tradities schuilt in het diep gewortelde, niet in de oppervlakkige verschijningsvormen. Afdanking van de steeds verder uit de hand lopende uitwas die consumentenvuurwerk heet lijkt mij dan ook de hoogste tijd.