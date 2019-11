Traditioneel plaatje: de sterren stralen weer

Vraag bij het nieuws Komt dichte mist tegenwoor­dig minder vaak voor dan vroeger?

10:32 Dichte mist zorgde deze week niet alleen voor slecht zicht in Oost-Nederland, er gebeurden ook veel ongelukken. Maar het lijkt wel of er tegenwoordig minder mistige dagen zijn dan vroeger. Klopt dat? Een minicollege over mist.