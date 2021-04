Tragter Groep neemt installatiebedrijf Hietbrink uit Noordijk over

VIDEO Zeldzaam bos in Cortenoe­ver bij Brummen wacht zelfs uitbrei­ding: ‘Geweldig, ik ga er bijna van springen!’

6 april Hardhoutooibossen zijn de zeldzaamste bossoorten in Nederland. Slechts op drie plekken in het land is de bijzondere soort te vinden, waaronder in Cortenoever bij Brummen. Onlangs werd bekend dat Staatsbosbeheer gaat beginnen met het aanplanten van een nieuw bos bij de Gelderse Poort in Herwen. Nu gaat er bij Brummen ook gewerkt worden aan uitbreiding van het speciale stukje natuur, tot grote plezier van de boswachter van het gebied.