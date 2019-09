Trainen met je hond in Rekken: van suppen tot speuren

Voor Jan Obelink kwamen medewer­kers van Winters­wijk­se kampeer­reus op de eerste plaats

6:55 WINTERSWIJK - ‘Met inzet en positief denken kom je een heel eind’, was het motto van Jan Obelink die zaterdag op 86-jarige leeftijd is overleden. In zestig jaar tijd heeft Jan Obelink zijn campingwinkel in Winterswijk zien uitgroeien tot een van de grootste vrijetijdsmarkten van Nederland.