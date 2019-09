Nog lang niet iedereen is ervan overtuigd dat Schuurman is gestopt. Daarom gaat de mededeling van de 55-jarige Needenaar gepaard met een schalks lachje. „De laatste vier jaar heb ik Lochuizen getraind, mijn eigen club, waar ik jarenlang hebt gekeept. Daarmee is de cirkel mooi rond. Het trainerschap kost veel tijd en energie en je moet het steeds maar weer zien te combineren met je werk. Dat is ook de reden waarom ik altijd voor verenigingen in de omgeving heb gekozen. Als ik het gevoel had dat zo’n club een uitdaging bood en bij me paste, ging ik voor de dichtstbijzijnde. Welk niveau deed er niet toe, wel of er perspectief tot verbetering inzat. Die uitdaging heb je als trainer wel nodig om uiteindelijk ook iets achter te laten.”