Trainer Wilhelm (80) weet van geen ophouden: ‘Meeste speelsters hebben opa’s die jonger zijn’

Voor Livo-trainer Wilhelm de Ruiter is de wedstrijd tegen de volleybalsters van DVO (zaterdag om 18.00 in sporthal de Kamp in Hengelo) in de derde divisie er één met een speciaal tintje.



De 80-jarige trainer woont in Hengelo en was in het verleden trainer bij DVO. ,,Ik ken een aantal van de huidige speelsters van DVO en ook hun ouders”, aldus De Ruiter. ,,Ik kan lopend naar de sporthal.”