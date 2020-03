Tranen in Silvolde door schrappen optocht: eerst de storm, nu corona

Noodgedwongen voor het eerst, want de optocht werd eind februari grotendeels geschrapt vanwege de storm: alleen loopgroepen gingen het dorp door. ,,Er waren toen huilende wagenbouwers, ik verwacht nu dezelfde taferelen. Sommigen hebben een half jaar gewerkt aan die wagen. We hebben alles kunnen verzetten, in overleg met iedereen, en nu kan het weer niet doorgaan. Dat is enorm zuur.”

Ook feestlocatie afgebroken

Ook de feestlocatie bij de kerk, die grotendeels al was opgebouwd, wordt nu weer afgebroken. Want ook het feest ná de optocht gaat niet meer door. ,,Licht, geluid, tenthuur, alles voor niets”, zegt Berendsen. ,,Wij schieten er als organisatie ook flink bij in, want we hebben niet alleen daaraan geld uitgegeven maar ook leges betaald bij de aanvraag van alle vergunningen.”



Maar het ergste is het voor alle wagenbouwers en deelnemers, benadrukt Berendsen. ,,Zij hebben maanden gebouwd aan een wagen, die nu nooit door iemand wordt gezien. Mensen en kinderen hebben zich erop verheugd, en nu gaat het voor de tweede keer dit jaar niet door. Dat is ontzettend jammer.”



