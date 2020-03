Transportbedrijf Veltrans uit Lichtenvoorde failliet

LICHTENVOORDE - Transportbedrijf Veltrans uit Lichtenvoorde is dinsdag failliet verklaard door de rechter in Zutphen. Bij het bedrijf werken 7 mensen.

Mike Timmer van Bax uit Doetinchem is aangesteld als curator. ,,Veltrans is onderdeel van een groep", zegt Timmer. ,,Van deze groep ging in 2019 een ander bedrijf in Apeldoorn failliet. Veltrans wordt nu in dit faillissement meegetrokken.” Timmer zegt dat hij verder nog weinig over het faillissement kan vertellen.

Op de website van Veltrans is te zien dat het bedrijf transporteert over de hele wereld maar over de weg vooral in Europa.

