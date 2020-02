Transporteur Rabelink neemt failliet Leusink over

Zelhem op zoek naar de toekomst

14:28 ZELHEM - Hoe ziet Zelhem eruit in 2030? Dat is de vraag waarmee de werkgroep Vitale Kernen Zelhem zich de afgelopen jaren heeft beziggehouden. De eerste uitgewerkte ideeën hiervoor worden zaterdag (10.00-16.00 uur) gepresenteerd in de Lambertikerk in Zelhem. Alle Zelhemmers kunnen daar het plan tot nu toe bekijken en daarop reageren.