Trauma voor bejaagde soorten

Vuurwerk is niet alleen een trauma voor veel mensen en huisdieren, maar ook voor de in het veld levende bejaagde diersoorten. De geweersalvo's zitten nog vers in hun geheugen en dan moet de echte oorlog vandaag nog losbarsten.

Haas en vrouw fazant mogen na oudejaarsdag, zoals gebruikelijk, niet meer bejaagd worden. Vrolijk zullen ze de dag na de einddatum van de jacht niet worden: de oorlog breekt immers dan pas echt los. Over discriminatie gesproken: de mannen van de fazant, de hanen, zijn hun leven ook in de maand januari niet veilig. En dan te weten, dat het met deze totaal ingeburgerde exoot helemaal niet goed gaat. Dat blijkt wel uit de afschotcijfers: in 2003-2008 werden er jaarlijks 75000 fazanten geschoten. Gemiddeld werden er per 100 hectare in 1980 vijftien neergelegd en in 2008 nog maar drie. Dat ligt niet aan de jagers maar aan de populatiedichtheid. De laatste jaren zijn er geen landelijke gegevens meer gepubliceerd. Maar de afname zal er niet minder om zijn.

Bij ons slapen twee fazantenhanen in een grote notenboom. Van echt hanengedrag is nog geen sprake. Vrouwen zijn in geen velden of wegen te bekennen. In najaar en winter clusteren fazanten samen in gebieden met extra dekking. Hanen en hennen leven dan wel naast elkaar, maar er zijn ook groepen met hoofdzakelijk mannen. In andere groepen zijn juist de vrouwen in de meerderheid.

Ik heb de route 's avonds laat voor het uitlaten van onze hond een paar weken geleden verlegd. Als ik onder de boom doorliep gingen de hanen met een luid, 'tkorrk-kor' gevolgd door snorrend vleugelgeklepper op de wieken. Zo'n paniekvlucht ziet er onbeholpen uit. Fazanten zijn slechte vliegers; ze landen dan in het duister in het open veld en moeten het dan om veilig te zijn voor bijvoorbeeld de vos weer hogerop zoeken. En dat valt voor een dagvogel in de schemer niet mee.

Zaterdag 28 december mocht er officieel vuurwerk verkocht worden. Wij wonen in het buitengebied, maar ook bij ons gingen de eerste rotjes en nog veel zwaarder spul die avond al weer de lucht in. Dat belooft niet veel goeds voor oudejaarsavond. Al jaren ben ik getuige van de ellende die zich dan in het buitengebied voltrekt. Oorverdovend geknal,voor en achter en links en rechts uiteenspattende vuurpijlen: de ganzen boven de uiterwaarden weten zich geen raad. Familiegroepen worden uit elkaar gedreven: eenlingen trekken hoog in de lucht luid gakkend naar nergens. De meeste dieren zullen aan het geknal nooit wennen, want ze hebben daar de tijd niet voor: ze worden immers niet oud.

Onze steenuilen worden gemiddeld nog geen drie jaar. Merel en koolmees maken in hun leven waarschijnlijk maar één jaarwisseling mee.

De schrikreactie verschilt per soort. We zitten in het jachtseizoen. Konijn, haas, fazant en niet te vergeten de ganzen vlogen de laatste tijd de kogels al om de oren. Maar dan gaat het om een enkele knal. En die knal komt natuurlijk sterk overeen met het geluid van de vuurwerksalvo's. Dan moet je wel in paniek raken.

Door nieuwe radartechnieken heeft men vastgesteld dat tijdens de jaarwisseling rond middernacht in heel Nederland miljoenen vogels opvliegen. Op de weerradar in De Bilt is te zien dat grote aantallen watervogels binnen een straal van 40 kilometer om De Bilt na 24.00 uur in beweging komen. Op sommige plekken vliegen er meer dan duizend vogels per vierkante kilometer op. Totaal verstoord vliegen ze op tot gemiddeld 500 meter hoogte. Soms tot wel een half uur of langer blijven ze in de lucht.

Maar het zijn niet alleen de watervogels die in paniek het luchtruim kiezen. Sinds 2014 staat er een vogelradar op vliegbasis Eindhoven die de opvliegende vogels nog gedetailleerder in beeld brengt. Wat daar de afgelopen jaarwisselingen in beeld kwam, was even spectaculair als schokkend. De hele radar kleurde binnen een mum van tijd rood en werkelijk alle vogels leken op te vliegen. De verstoring is dus veel groter dan men dacht.

De laatste weken vliegen dagelijks tegen schemer weer honderden kauwen over ons erf. Ze zijn op weg naar de gemeenschappelijke slaapplaatsen. Slaapvluchten zijn altijd spectaculair. Het meest geniet ik van de spreeuwenwolken. De vogels laten prachtige staaltjes formatievliegen zien. Het lijkt wel of er, net als bij exercitie in het leger, bevelen worden gegeven die ze allemaal opvolgen. Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, bijvoorbeeld boven een rietveld, zien we zo'n wolk plotseling naar beneden duiken en verdwijnen. Kauwen slapen vaak massaal in de buurt van menselijke bewoning. Hoe zullen ze zich rond de jaarwisseling voelen?

