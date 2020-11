Traumaheli landt tijdens wedstrijd op sportpark voor hulp na val van trap in woning in Dinxperlo

‘Acute zorg’ roept Achterhoe­kers op om te helpen

16:11 GROENLO - Achterhoekers die uit het ziekenhuis komen, na corona of iets anders, moeten verzorgd worden. Daarvoor is meer nodig dan de hulp van thuiszorg of mantelzorgers. De gezamenlijke zorgverleners in de Achterhoek en Twente doen daarom nu een beroep op vrijwilligers om in actie te komen: ,,We hebben iedereen nodig.”