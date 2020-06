Traumaheli naar Neede na steekpartij aan Rapenburg

Mantelzorg­kin­de­ren in het zonnetje gezet in Berkelland: ‘Voor één keer ging alle aandacht naar hen uit’

9:44 BORCULO - Eén op de vijf kinderen verricht thuis zorgtaken voor een ziek of gehandicapt gezinslid. In Berkelland gaat het om 2200 kinderen. Deze week werden ze in het zonnetje gezet. „Eindelijk was er een keer iets leuks!”