Treinen Breng rijden tussen Doetinchem en Arnhem

Slechts een enkele reiziger wandelt deze woensdagochtend het perron op. Zoals een man die zijn naam niet wil noemen, maar als enige in de trein van 7.37 uur naar Arnhem Centraal stapt. ,,Ik wist gisteravond al dat de trein ging rijden”, vertelt de man. ,,Connecties, hè. Ik ken iemand bij Breng.” Een conducteur beaamt dat Breng twee keer per uur tussen Arnhem en Doetinchem rijdt. ,,Blijkbaar zijn er bij Breng meer mensen die liever werken dan staken dan bij Arriva”, zegt de man, die zijn naam niet wil zeggen.

Frituur

Sander Hendriksen staat deze ochtend als altijd achter de balie van zijn snackbar Alexsander, in het station. Hij heeft weinig klanten. ,,Maar ik moet er toch zijn”, zegt Hendriksen. ,,Er zijn altijd mensen die de boodschap van de staking hebben gemist. Bovendien rijdt Breng, maar dat hebben weinig mensen door. Ik denk dat ik vandaag de frituur maar een extra schoonmaakbeurt geef. En het is afwachten of er vanavond nog Graafschap-supporters komen. Normaal heb ik daarvan klandizie voor én na de wedstrijd.”



Nienke Rensink uit Doetinchem loopt vastberaden het perron op. ,,Ik wist dat Breng ging rijden”, zegt ze. ,,Via Twitter. Ik werk in Arnhem. Anders had ik met de auto moeten gaan. Maar ik hoorde vanochtend dat er al 20 kilometer file stond.”