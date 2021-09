Treinen rijden niet én daarom belt Sem zijn vader maar: ‘Uren wachten schiet ook niet op’

DOETINCHEM - Op het station in Doetinchem staan deze donderdagavond de treinen stil. Reizigers lopen in en uit de treinstellen. Op het perron proberen de meesten informatie te vinden op hun telefoon. De informatieborden op het station geven de gebruikelijke tijden van de treinen aan, maar ze rijden door een landelijke storing niet .

Sem Janssen staat met een paar vrienden bij een van de informatieborden. Telefoon in de aanslag. ,,Ik ga mijn vader maar bellen. Ik moet naar Aalten, maar we weten helemaal niets. Niet hoe lang het gaat duren, niet of er bussen rijden. Je kunt hier wel uren gaan staan, maar dat schiet ook niet op.”

Een groepje jongeren even verderop weet ondertussen dat er een storing is, maar heeft verder ook geen idee wat te doen. ,,Er wordt ook niets omgeroepen ofzo. Ik moet naar Varsseveld, maar geen idee hoe ik daar moet komen”, zegt een van hen. ,,We wachten maar even af.”

Ook geen bus te bekennen

Op het naastgelegen busstation is geen bus te bekennen. Nour Al Hussaini loopt er enigszins vertwijfeld rond. ,,Is er een treinstoring, zeg je? Dat wist ik niet eens. Volgens de borden is alles normaal. Omdat de trein maar stil bleef staan, ben ik maar gaan kijken of er een bus richting Winterswijk gaat. Maar hier is ook niets te zien. Wat ik ga doen als het lang duurt? Dan moet ik maar kijken of ik iemand met een auto kan bellen.”