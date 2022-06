Treinen tussen Wehl en Zevenaar rijden weer

Zzp’ers in Neede krijgen eigen vakantie­bor­rel; ’Werknemers hebben dat toch ook!’

NEEDE - Voor veel werknemers bij bedrijven is het vanzelfsprekend: de vakantieborrel. Maar voor zzp’ers is dat niet zo vanzelfsprekend. Daar komt in Neede nu verandering in.

24 juni