Treinspoor in weiland als eerbetoon aan de oude Achterhoekse industrie

De vervuiler betaalt of juist niet? Dit is waar we tegenaan lopen bij het afval scheiden

Te ingewikkeld of juist goed te doen. Over de beste methode om afval te scheiden raken de mensen in Oost-Nederland het niet snel eens. Vooral het goed vullen van de plasticzak of -bak en de restafval is ingewikkeld, zo blijkt uit een Stentor-enquête die door ruim tweeduizend mensen is ingevuld. ,,Ik ben een welwillende burger, maar ik vind dat het heel complex is.’’

4 november