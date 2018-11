Treinverkeer hervat na aanrijding in Winterswijk

Tragisch treinonge­luk: vrouw (72) uit Winters­wijk overlijdt na val met fiets op spoor

18:52 WINTERSWIJK - Een 72-jarige vrouw uit Winterswijk is vrijdagmiddag overleden, nadat zij met haar fiets was gevallen op het spoor. De trein die net vanuit Winterswijk richting Aalten was vertrokken, kon niet meer op tijd remmen.