Treinverkeer Lochem - Zutphen hervat na boom op het spoor

Nieuw gemeente­lijk bedrijf beheert straks alle accommoda­ties in Zutphen: einde van versplinte­ring

7:30 Een gemeentelijk sport- en accommodatiebedrijf moet ervoor zorgen dat sportzalen en andere welzijnsaccommodaties in de gemeente Zutphen ook in de toekomst te gebruiken blijven voor inwoners. Op dit moment worden alle accommodaties in de gemeente nog door allerlei verschillende stichtingen en organisaties beheerd, waardoor Zutphen keer op keer tegen grote nadelen aanloopt.