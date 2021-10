Treinverkeer tussen Arnhem en Doetinchem komt weer op gang na storing

Doesburg houdt extra grote terrassen na coronatijd­perk: ‘Om groeiend aantal toeristen zitplek te bieden’

17 oktober DOESBURG - Wachten op een zitplek tijdens een zomerse stapavond? Niet in Doesburg. Horecaondernemers in het oude centrum van de Hanzestad mogen na de coronajaren 2020 en 2021 ook in 2022 een extra groot terras inrichten.