Treinverkeer tussen Doetinchem en Terborg ligt plat door storing

Fietsster gewond door botsing op oversteek­plaats in Doetinchem

15:22 DOETINCHEM - Een fietsster is maandagmiddag lichtgewond geraakt bij een botsing op de Bilderdijkstraat in Doetinchem. Het slachtoffer stak bij de oversteekplaats bij zwembad Rozengaarde de straat over en kwam in botsing met een automobilist.