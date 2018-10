Treinverkeer tussen Winterswijk en Zutphen hervat na overwegstoring

Man (33) uit Groenlo ontkent dealen in coke

17:10 ZUTPHEN/ GROENLO - ,,Kijk, ik gebruikte in die tijd zelf veel coke en als ik dan wat ging halen nam ik wel eens wat voor een ander mee. Maar ik vind dat niet echt verkopen.’’ Een 33-jarige Groenloër die vrijdag voor de rechtbank in Zutphen stond, ontkent dat hij in coke zou hebben gedeald.