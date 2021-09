Trekker met aardappelen kantelt in Winterswijk: rondweg bezaaid met piepers

Na veertig jaar lobbyen krijgt Stan eindelijk zijn gewenste bewegwijze­rings­bord­jes bij sportpark in Zutphen

12:49 Voetbalvereniging? Linksaf. Wielervereniging? Rechtsaf. Korfbal of hockey? Rechtdoor. Voor de doorgewinterde sporter in Zutphen is het wel duidelijk waar die op sportpark Zuidveen in Zutphen moet zijn. Anders is dat voor bezoekers of mensen van buiten de stad. Maar niet lang meer, want het sportpark krijgt een grote opknapbeurt. ,,Het is zover, eindelijk.’’