Trekker moet extra rondjes gaan rijden op rotondes

VARSSEVELD/ WINTERSWIJK - Trekkers en andere landbouwvoertuigen moeten extra rondjes gaan rijden over de rotondes in de N318 tussen Varsseveld en Winterswijk, om te voorkomen dat het verkeer achter hen opstroopt.

Boeren en loonwerkers moeten deze rotondes gaan zien als extra ‘passeerhavens’ in deze provinciale weg.

Dat blijkt uit een gesprek tussen de provincie Gelderland en boerenbelangenorganisaties LTO en Cumela. Dat overleg ging over het plan om de weg tussen Varsseveld, Aalten en Winterswijk af te sluiten voor landbouwverkeer. Na het gesprek is deze optie van tafel; LTO en Cumela hebben de provincie ervan overtuigd dat afsluiten geen optie is, omdat boeren dan vaak vele kilometers om moeten rijden.



Vier passeerhavens

In plaats daarvan gaat Gelderland vier passeerhavens langs de weg aanleggen, twee aan elke kant. Op deze 180 meter lange stroken moet landbouwverkeer verplicht stoppen om achteropkomend verkeer te laten passeren. De provincie moet hiervoor nog de benodigde grond aankopen. Hierover komt een informatieavond voor grondeigenaren.



Maar ook de rotondes moeten dus gebruikt worden om ruimte te maken voor verkeer dat opgehouden wordt door de langzamere landbouwvoertuigen. ‘Dit moet nog wel bij chauffeurs onder de aandacht gebracht worden’, meldt LTO Oost-Achterhoek. Hiermee is er volgens de provincie straks elke 2 kilometer een passeermogelijkheid.

Aanpak N318 in 2021

De aanleg van de passeerhavens is onderdeel van de grootschalige aanpak van de 18 kilometer lange weg in 2021. Zo wordt nieuw, geluidsarm asfalt aangelegd bij Winterswijk en op verschillende plekken lichten en borden vervangen. Ook wordt gekeken of bomen die binnen 4,5 meter van de weg staan, gekapt moeten worden. Hierdoor zou rijden op de weg veiliger worden.