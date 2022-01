Trekkers rijden lichtjestocht en brengen ouderen licht in de duisternis van corona: ‘Het was een soort bevrijdingsdag’

Elona Kemperman, verzorgende in De Meulenbeek in Ulft, is de initiatiefnemer van de lichtjestocht. Zij merkte in december de invloed van een corona-uitbraak op de bewoners van het verzorgingshuis. ,,De mensen moesten twee, drie weken op hun kamer blijven. Konden er niet even uit en hadden geen contact met anderen. Ik kwam er alleen in een wit pak, onherkenbaar. Dan doe je de noodzakelijke dingen qua verzorging en ga je weer. Heel triest allemaal.”