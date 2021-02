Trekkertaxi voor thuiszorg in de Achterhoek: ‘Een fantastische oplossing’

Twee grote oranje zwaailampen verlichten een besneeuwde Hummelose woonstraat. Ze staan bovenop de imposante blauwe New Holland-trekker van boerenvoorman Rutger van Lier uit Halle. Achterop wappert de Achterhoekse vlag. Als de trekker stopt, stapt Alma Heijenk uit Vorden uit de cabine. Zij is thuiszorgster van beroep en hier woont één van haar cliënten.



Voor Heijenk is de trekker een uitkomst. Met haar kleine Volkswagen Polo kwam ze begin deze week drie keer vast te zitten in de sneeuw. Ze was niet de enige. Overal in de regio moesten collega’s graven. Vaak helemaal alleen, in de ijzige kou, soms in het pikkedonker. Dit kon zo niet langer.