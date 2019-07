Trekkertrek in Nieuw-Wehl: ‘Soms wordt brandstoftoevoer een beetje gekieteld’

Geen paraplu's en hoeden, wél een bont cultureel spektakel in Ulft

19:58 ULFT - Het werd niet de gevreesde hete dag, waar de bezoekers van de Achterhoek Spektakeltoer in Ulft via de website en social media al een beetje op waren voorbereid. Neem een paraplu of hoed mee, was het advies, dat levert ook nog eens een bont spektakel op. Maar met een aangename temperatuur en een verkoelend briesje werkte het weer optimaal mee aan een geslaagde veertiende editie van het bonte culturele spektakel.