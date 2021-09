Trendy sport padel krijgt ruim baan in Doetinchem: TC Zuid legt vier speelvelden aan

Padel is een relatief jonge sport - een mix tussen squash en tennis - die zich in groeiende populariteit mag verheugen. ,,Er is grote vraag naar het spelen van padel”, zegt Jos Das, voorzitter van TC Zuid, een club van 550 leden.



,,In 2016 is het bij ons al eens geopperd padelbanen aan te leggen, maar toen moesten we daar een te grote lening voor afsluiten. Begin 2021 werd het opnieuw door een groepje leden naar voren gebracht. Die leden hebben een plan gemaakt dat donderdagavond anoniem is aangenomen tijdens de algemene ledenvergadering.”