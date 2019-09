‘Triggerhappy’ schutterskoning Willy is wethouder Van Haaren te vlug af in Eibergen

Tuinhuis en carport gaan in vlammen op in Vreden

12:12 VREDEN - De Vredense brandweer is zaterdagmiddag even na 13.15 uur uitgerukt voor een flinke brand aan de Im Vree. Daar was brand ontstaan aan of in een houten tuinhuis, en het vuur breidde zich uit tot een aangrenzende carport.