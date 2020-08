Trio slaat en schopt mannen uit Winterswijk en Ulft op terras in Maastricht

Scholen in Oost-Nederland zien niets in mondkapjes: goed ventileren moet virus buiten de deur houden

8:00 Zolang de coronabesmettingen in deze regio binnen de perken blijven, ziet het voortgezet onderwijs in Oost-Nederland niets in een mondkapjesplicht. Met spatschermen, volop ventileren en logistieke maatregelen hopen de scholen het virus buiten de deur te houden. Komende maandag beginnen de scholen in de regio midden als laatste van de drie vakantieregio’s weer op.