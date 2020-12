‘Troostradio in coronacrisis, een tegengeluid waar streekgenoten van genieten’

Hallo, bun-ie doar. Van Salland tot Vechtdal. De Veluwe tot de Achterhoek. Of waar dan ook ter wereld in Oost-Nederland... Piratenzenders zijn bij feestdagen all over the place in de regio. Al is die uitdrukking voor etherpiraten te glad, te Engels en te Hilversums bovendien. Want Hilversum? Das ist, ja, zum kotzen. Zo vindt de doorsnee ether-delinquent.



Hier in de Achterhoek knikken ze bij die constatering instemmend. Maar waar zijn we precies? ,,Kearl, zet d’r moar bie dat wie niet zo wied weg van den Iessel zit.’' En nog iets preciezer: je bent vanaf deze plaats eerder bij Zutphen dan bij Doetinchem. Hun zender heet Handgas FM, dat mag ook best in dit stuk. Daar stopt het, eigenlijk. Want ja... ,,Het blijft illegaal. Anders worden we te vindbaar.’'