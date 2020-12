Trouwdag van Charlotte en Ronald krijgt nare wending: ‘Het stond zo achterlijk in de fik, ik geloofde het niet’

Politie houdt verdachte van steekpar­tij op vakantie­park Zelhem in cel; slachtof­fer nog in ziekenhuis

28 december ZELHEM - De 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die op 24 december een 36-jarige man neerstak op een vakantiepark in Zelhem zit nog in de arrestantencel. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en verkeert volgens een politiewoordvoerder buiten levensgevaar.