Trouwen op je achttiende leidt bij Jan en Bertie uit Borculo nu tot ‘diamant’

Zutphense theater­maak­ster Noa Pylyser maakt toneelstuk over thuiskomen: ‘Thema relevanter dan ooit’

Thuiskomen, voor de meeste mensen een heerlijk gevoel. Voor theatermaakster Noa Pylyser was het dat zeker, toen ze na jaren weg te zijn geweest weer thuiskwam in Zutphen. Het inspireerde haar om de voorstelling Trommelen in de Nacht te maken. ,,Ik woon in het fijnste huis van Zutphen, vind ik. Maar zoveel mensen kunnen nergens thuiskomen.”

5 september