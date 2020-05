Trouwring duikt na 38 jaar op in eigen tuin

Passen doet de ring niet meer, maar hij zat toen ook al te krap. Dat was ook de reden dat Luijmes de ring kwijt is geraakt. ,,Op het werk in de garage heb ik hem er met wat warme olie vanaf gehaald, anders had hij er af gezaagd moeten worden.” Thuis legde hij de ring op tafel, ging even later weer aan het werk en dacht niet meer aan de ring. En daarna was hij weg.



Nergens te vinden

,,We hebben het hele huis op kop gezet. Hij was nergens meer te vinden.” We hebben ook nog een advertentie in De Gelderlander gezet, maar daar kregen we geen reactie op.”



Wat er met de trouwring is gebeurd bleef een raadsel. Luijmes verdacht ook zijn 4-jarige dochter, die had al wel eens wat in het toilet laten verdwijnen. De ring bleef weg. Tot zondagavond.