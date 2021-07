Trucker overreed 64-jarige vrouw die met rollator liep: ‘Ik keek in de spiegel en zag wieltjes’

ARNHEM - Verslagen zat een 58-jarige vrachtwagenchauffeur uit Culemborg vrijdag voor de rechtbank. Hij wil het terugdraaien, het feit dat hij in september vorig jaar met zijn vrachtwagen over een 64-jarige voetgangster is gereden in het centrum van Doetinchem. ,,Maar ik kan het niet.”

Achter hem in de zaal zaten de dochter en de beste vriendin van de omgekomen vrouw. ,,Elke dag vraag ik me af: waarom? Waarom liep ze daar? Waarom heb je haar niet gezien? Het zijn vragen die mij ’s nachts wakker houden”, aldus de dochter in haar verklaring.

,,Ik begrijp dat het een ongeluk was, geen opzet”, zegt de vriendin. Ze beschreef de omgekomen vrouw die ze zo mist als een oprecht iemand waar je altijd op kon bouwen. ,,Mijn steun en toeverlaat.”

De Culemborger, die al 23 jaar vrachtwagenchauffeur is en niet eerder met justitie in aanraking kwam, vertelde hoe hij die ochtend over de Heezenpoort reed in de richting van de kruising met de Nieuwstad. Hij was net klaar met laden en lossen en stond voor de kruising geruime tijd stil omdat het druk was.

‘Ik zag niks en trok op’

Het slachtoffer liep met een rollator. Ze had beperkingen sinds een ongeluk 25 jaar eerder. Hij zag niet dat ze voor zijn vrachtwagen langs overstak. Vanuit de cabine heeft de chauffeur geen zicht op wat er vlak voor zijn wagen gebeurt, maar dankzij een videosysteem kan hij wel zien wat er in de dode hoek gebeurt.

Hij keek in de spiegels en op het videosysteem, vertelde hij, zag niets en trok op. ,,Ik reed weg en hoorde toen een geluid alsof er iets viel. Ik keek in de spiegel en zag wieltjes. Eerst dacht ik dat het een fiets was, of een bord van een winkel. Ik stapte uit en liep om de wagen. Toen was er een meneer en die trok me weg. ‘Dit hoef je niet te zien’, zei hij. Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Ik heb die mevrouw echt niet gezien.”

Hij was in shock en werd later opgehaald door de bedrijfsleiding. Een collega haalde de vrachtwagen later op.

Durfde niet meer achter het stuur te kruipen

Verschillende getuigen zagen hoe het slachtoffer onder de vrachtwagen raakte en door een voor- en een achterwiel overreden werd. In de ambulance en later op de spoedeisende hulp werden nog pogingen gedaan haar leven te redden, maar het mocht niet meer baten.

,,Ik vind het verschrikkelijk voor de nabestaanden”, zei de geëmotioneerde chauffeur. Hij durfde na het ongeluk eerst niet meer te rijden, overwoog te stoppen met het werk. Na een aantal weken stapte hij toch weer achter het stuur. ,,Dat was moeilijk. Ik vertrouwde het niet meer. De spiegels niet, de camera’s niet. Ik blijf dit mijn leven lang meeslepen.”

Uit onderzoek is gebleken dat hij de vrouw wel had kunnen zien, eerst toen ze aan kwam lopen en daarna op de video. De officier van justitie verwijt de man dan ook dat hij veel beter had moeten opletten. Hij eiste een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van twee jaar.

Uitspraak: over twee weken.