TTV Eibergen komend weekend gastheer van NK touwtrekken: ‘Super zoals we er nog zijn’

Inmiddels zijn TTV-vrijwilligers ‘in touw’ om het wedstrijdterrein te prepareren voor het NK. Recent zijn nog competitiewedstrijden getrokken op het terrein.

Voor de 640-kilogramklasse hebben zich elf teams opgegeven voor het NK. Sommige andere klasses zijn bescheidener vertegenwoordigd op het NK. Zoals de mixklasse met vier dames en vier heren. Daarvoor staan maar vier deelnemende teams genoteerd. „Dat heeft vooral te maken met de iets beperktere animo voor het damestouwtrekken”, weet TTV-vertegenwoordiger Jan Barts. En dat op een accommodatie die 't Wievenveld heet...

Bij TTV Eibergen mogen ze de handen dichtknijpen, wat de staat van de vereniging betreft. Jan Barts: „Na twee jaar corona hadden we zoiets van: wat is er nog, wie zijn er nog? Wat heb je over? Maar als TTV Eibergen zijn we eigenlijk geen leden kwijtgeraakt. Terwijl je dat bij anderen wel anders hoort. Da's dus om te beginnen een opsteker. Je praat bij ons niet alleen over de actieve touwtrekkers, maar ook over de oud-touwtrekkers die al vijftig jaar lid zijn. Onze recreantengroep die elke donderdag op de fiets stapt. Of kaart, of sjoelt. Het is ook om de sociale contacten, dat je bij TTV Eibergen zit.”

Quote Touwtrek­ken terwijl je anderhalve meter uit elkaar blijft gaat nu eenmaal niet. Dan is het touw te kort... Jan Barts

Sinds januari wordt er weer getraind. Daarvoor was dat geen optie. Barts: „Van overheidswege mocht je niet sporten. Althans, kon dat niet zoals dat bij touwtrekken nodig is. Anderhalve meter uit elkaar blijven gaat nu eenmaal niet. Dan is het touw te kort...”

De wekelijkse ‘weegbeurt’ blijft: per sporter is bij touwtrekken het gewicht immers een doorslaggevende factor. Barts: „Twee weken geleden deden we mee aan een internationaal toernooi in Sins, in Zwitserland. De vereniging daar bestond 50 jaar. Met een 580-kilogramteam weet je dat je met zijn achten op gemiddeld zo'n 73 kilogram zit. Het is vooral ook opletten bij wisselspelers: je moet oppassen dat je wisselspeler niet zwaarder is dan de touwtrekkers waarvoor ‘ie in de plaats kan worden gezet. Als de jongens in de basis lichter zijn dan de wisselspeler, dan kun je niet wisselen..."

Internationaal toernooi in 2024

Zelf bestond TTV Eibergen vorig jaar 50 jaar. Dat toen vieren kon coronatechnisch niet. Maar ook de toernooikalender staat onder druk. Barts: „Ons feestje komt in 2024: dan hebben wij een internationaal toernooi, met Hemelvaart. We bestaan dan ondertussen eigenlijk 53 jaar, maar dat mag de pret niet drukken. Dan maken we er evengoed een mooi sportief festijn van.”

Aan het NK in EIbergen doen naast leden van de eigen TTV Eibergen ook teams mee uit Oele/Hengelo (O), Koapmans (Tilligte), die zich aan het voorbereiden zijn voor de Worldgames in de VS later dit jaar. Heure uit Borculo is bij het NK opnieuw een van de favorieten.

Wedstrijdprogramma NK touwtrekken 18 en 19 juni

Zaterdag komen de jeugdteams 560 kg en heren 720, heren 640 en dames 420 kg aan het touw; zondag is de beurt aan de heren-zestallen 540 kg en mix 580 kg, heren 600 en heren 680 kg-klasse. Beide dagen zijn de wedstrijden vanaf 10.00 uur; publiek heeft gratis toegang tot het terrein op de hoek Haaksbergseweg/'t Wievenveld. De finales worden rond 12.30 en 16.00 uur verwacht.