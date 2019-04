Turkse gemeenschap koestert zijn eigen naoberschap

,,Neem ook gerust een stukje baklava. Lekker, maar wel heel zoet, dus aan één stukje heb je genoeg.” De familie Ter Burg uit de Haart bij Aalten zit net aan een broodje döner als we met onze Turkse koffie bij ze komen aanschuiven. ,,Ja, wij zijn hier gekomen om iets van de Turkse cultuur te proeven”, zegt Els ter Burg, ,,want wij zijn geïnteresseerd in andere culturen en eetgewoontes.”



Niet zo verwonderlijk, want Els en echtgenoot Hans runnen een kinderkookstudio en zijn altijd op zoek naar nieuwe recepten. ,,En op de braderie hier verkopen ze Turkse gerechten die ze vaak uit hun eigen streek of familie hebben meegenomen. Geen eenheidsworst.”



De braderie is één van de drukste attracties op de twee open dagen van de Turkse sociaal-culturele vereniging Sihhat (‘gezondheid’ of ‘welzijn’) in Winterswijk. De bezoekers verdringen zich rond de kraampjes met lahmacun (pizza) met groente, tiramisugebak, Turkse pannenkoeken, zoete gebakjes en gevulde broodjes peynirli (kaas). De activiteitenmarkt is inmiddels een jaarlijks terugkerend gebeuren waar de regionale bevolking kan kennismaken met de Turkse cultuur.