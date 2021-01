Tussen Borculo en Geesteren kun je het ‘groene’ stroomnet uitgerold zien worden

KAART | Minder positieve corona­tests in Oost-Nederland, slechts één gemeente scoort slecht

24 januari Oost-Nederland telt in de afgelopen 24 uur minder coronabesmettingen dan de dag ervoor. In zowel IJsselland als Noord- en Oost-Gelderland was een daling zichtbaar. Alleen Flevoland laat voor de tweede dag op rij een stijging zien in het aantal positieve coronatests.