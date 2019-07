Tussen de ‘boerenhumor’ van de Zwarte Cross en discriminatie: waar ligt de grens?

Voor Freerk Jager van COC Twente-Achterhoek is het klip-en-klaar: grappen kunnen niet wanneer ze bedoeld zijn om iemand te kwetsen. Maar voor zijn gevoel is dat ook niet wat de Zwarte Cross - ‘die zichzelf ook nooit spaart’ - wil bereiken.



Jager kan wel lachen om een bord waar ‘Gay doen is belangrijker dan winnen’ op staat. ,,Boerenhumor is soms plat en direct’’, zegt de voorzitter van de regionale belangenorganisatie voor onder meer homo’s en lesbiennes. ,,Maar ik hou er wel van. Grappen over homo’s moeten ook kunnen. Je moet jezelf niet te serieus nemen.’’