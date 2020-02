Tussenjaar voor leerlingen voor soepeler overgang naar middelbare school

DOETINCHEM - Er komt een tussenjaar tussen basis- en voortgezet onderwijs in de Achterhoek. Het Metzo College en basisschool Dichterbij in Doetinchem slaan de handen ineen om dit te realiseren. Het gaat om kinderen die ‘te oud’ zijn voor de basisschool en ‘te jong’ voor de middelbare school.

Het tussenjaar krijgt de naam ‘wisselklas’ en krijgt een eigen plek op de Doetinchemse vmbo-school Metzo College. Leerlingen krijgen in het tussenjaar les in alle vakken die ze ook krijgen op de middelbare school. Daarna kunnen de tieners in samenspraak met ouders en schoolbegeleiders kiezen voor een passende school. Dat kan een vmbo-school zijn, maar ook havo of vwo.

,,We willen in elk geval de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs passender maken voor leerlingen die dat nodig hebben”, zegt Carolien Goossens, coördinator onderwijsondersteuning bij het Metzo College. ,,Sommige leerlingen zijn nog te jong, te speels of nog niet zelfstandig genoeg. Of er zijn andere oorzaken waardoor kinderen moeilijkheden ondervinden om helemaal klaar te zijn voor het voortgezet onderwijs”, zegt directeur Meike Nusselder van Dichterbij.

Bijlessen

Voordat een leerling in het tussenjaar geplaatst kan worden, wordt gekeken naar de plaats waar de betrokken scholier het best geplaatst kan worden. Ook wordt er per leerling gekeken wat er nodig is. Dat geldt ook voor de vakken die gevolgd kunnen worden en extra bijlessen die nodig zijn voor taal en rekenen, maar ook op sociale vaardigheden of bijvoorbeeld faalangsttraining.