Twee aangiftes van zedendelict tegen eigenares Achterhoekse zorgboerderij

De politie bevestigt dat er twee aangiften van een zedendelict zijn gedaan tegen de eigenares. Het onderzoek loopt al langer, al vorig jaar juni was er sprake van dat er zedenzaken zouden spelen op de boerderij aan de Dorpsstraat.



Over wat er precies gebeurd is, is de politie zeer terughoudend. ,,Voornamelijk om de slachtoffers te beschermen, want op hen heeft een zedenzaak altijd een enorme impact’’, zegt de politiewoordvoerder.



Het onderzoek naar de zedendelicten is nog niet afgerond, aldus de politie. ,,We zijn nu wel druk bezig met het afronden van het dossier en verwachten dat het binnen enkele weken naar het Openbaar Ministerie gestuurd kan worden’’, aldus de woordvoerder. Het OM moet vervolgens een beslissing nemen over mogelijke vervolging van de eigenares.