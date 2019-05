Twee auto's botsen in Doetinchem: geen gewonden

Spelthera­peu­ten al maanden niet uitbetaald door gemeente Lochem

10:00 De declaraties van speltherapeuten in de gemeente Lochem lopen vast nadat Lochem uit de gemeenschappelijke sociale dienst Het Plein stapte. Als vervanger startte Lochem met 't Baken. Hier zijn alle taken op het gebied van zorg, jeugd en inkomensondersteuning in Lochem ondergebracht. De start gaat alleen nog niet vlekkeloos.