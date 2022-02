Twee auto's total loss bij een botsing in Aalten

Ruurlo strikt Braziliaan­se smaakmaker voor internatio­na­le Stegeman­toer­nooi

Het Braziliaanse Fluminense FC is in juni de grote publiekstrekker tijdens de 36ste editie van het internationale Karel Stegemantoernooi in Ruurlo. De topclub uit Rio de Janeiro zou in 2020 al debuteren, maar het toernooi werd de afgelopen twee jaar noodgedwongen geschrapt vanwege corona.

4 februari