Twee automobilisten botsen in Doetinchem, één gewonde

Na afgeketst hotelplan staat verpauperd wegrestau­rant De Smid in Epse weer te koop

26 oktober Ingegooide ruiten, afgebladderd hout en metershoog onkruid. Na jaren leegstand is er nog maar weinig over van het ooit zo levendige wegrestaurant De Smid. Nadat het plan voor een hotel de prullenbak inging ziet ook de nieuwe eigenaar er geen toekomst meer in. De locatie bij de afrit Deventer van de A1 staat weer voor zo’n 1,5 miljoen euro te koop. ,,Dit is zo zonde.’’