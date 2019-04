Twee Bruggen wil hotel met zestig kamers in Winterswijk

De gemeente Winterswijk heeft in een eerste reactie positief gereageerd op het plan. Uit in de Achterhoek uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de hotelcapaciteit in de streek wel uitgebreid kan worden. In de Achterhoek bestaat 7 procent van de logiesmogelijkheden uit hotelkamers, het landelijk gemiddelde is 17 procent. De meeste hotelkamers zijn te vinden in Montferland en Lochem. In Winterswijk is het aantal hotelovernachtingen relatief laag.

Vernieuwend

,,We willen graag ons recreatiepark up-to-date houden”, zegt Hendrik Jan Mensink van de Twee Bruggen. ,,We willen voldoen aan de laatste eisen, we zijn een vijfsterren-park en dat willen we ook blijven. We zijn op zoek naar vernieuwende concepten. Een hotel is dat niet, maar wel in de combinatie met de camping.”

Mix

Mensink denkt met het hotel een nieuwe markt te kunnen bedienen. ,,Voor ouderen, ouders met kinderen, een mix van dat aanbod past goed bij ons. Er is ruimte voor goede hotelaccommodatie. Een stand-alone-hotel is niet eenvoudig, maar wij maken de combinatie van leisure met zakelijk. De horeca en wellness, zoals het zwembad, zijn bij ons al klaar. Met het hotel wordt het seizoen voor het recreatiebedrijf verlengd.”

Vijf personen