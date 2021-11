Twee CDA-leden in Winterswijk besmet met corona: commissievergadering afgelast

Afgelopen maandag had het CDA nog een ledenvergadering gehouden waarbij twintig CDA’ers aanwezig waren. Woensdag werd bekend dat Elsinghorst corona had. ,,Wij hebben iedereen daarover ingelicht en geadviseerd een zelftest te doen", zegt fractievoorzitter Wim Wassink. Zelf is hij ook grieperig en heeft zich laten testen, met een negatieve uitslag.

Positieve uitslag

De raadsleden die donderdagavond bij de vergadering aanwezig zouden zijn, Wim Elferdink en Steven Vuijk, waren ook negatief getest. Sandra Prinsen had kort voor de vergadering een zelftest gedaan met als resultaat een positieve uitslag. ,,Heel vervelend allemaal, maar daar is niets aan te doen", reageert Wassink.

Het VVD-commissielid Tineke van der Linden, die voor niets naar het raadshuis was gekomen, vindt het een bijzonder rare gang van zaken. ,,Niet handig allemaal. Als je dit gisteren al wist, had dan even eerder aan de bel getrokken. Dan hadden we de vergadering digitaal kunnen doen. Zo hebben we dat ook met zijn allen afgesproken. Nu waren de vier insprekers voor niets naar het raadshuis gekomen.”