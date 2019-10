Twee doden aangetroffen in woning in Hengelo

Sterkste daling WW in Achterhoek

6:50 DOETINCHEM / WINTERSWIJK - De afgelopen twaalf maanden daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek met 20,4 procent sterker dan landelijk. Het was zelfs de sterkste daling van alle 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. Dat heeft het UWV bekend gemaakt.